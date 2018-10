Finn.no-eier skroter prosjekt de har spyttet 2,5 milliarder kroner inn i

Schibsted har siden 2014 skutt inn 2,5 milliarder kroner i et teknologisenter i London, men prestisjeprosjektet er nå skrinlagt.

Under navnet Schibsted Products & Technology UK Limited skulle utviklerne bygge plattformer og komponenter for medie- og rubrikkselskapene i Schibsted, skriver Dagens Næringsliv.

Prosjektet ble frontet med stor optimisme under selskapets kvartalspresentasjon for tredje kvartal i 2016, men under to år senere blir altså prosjektet skrinlagt.

– Etter å ha kjørt og testet en stund, fant vi ut at risikoen forbundet med dette var for høy, og at det ville bli bedre å gå for en sekvensiell modell, sa konsernsjef Rolv Erik Ryssdal på en presentasjon i Stockholm forrige uke.

Omregnet til norske kroner, har Schibsted skutt inn nærmere 2,5 milliarder kroner gjennom sju kapitalutvidelser i England.

Nå splittes de gjenværende restene av Schibsted Products & Technology opp. Noe havner i Schibsted ASA, de nordiske virksomhetene under ledelse av Kristin Skogen Lund.