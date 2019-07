Finn.no rotet bort 2.000 søknader etter teknisk feil

Mellom 8. mai og 19. juni sørget en feil i søknadssystemet til Finn.no at 2 000 jobbsøknader ikke nådde frem til arbeidsgiverne. Det skriver DN.

– Dette er kjempeleit, og vi tar det på største alvor, sier PR- og informasjonsansvarlig Kristine Eia Kirkholm til DN.

Feilen oppstod for søkere som la ved vedlegg som var større enn 1,5 megabyte. Søknadssystemet bekreftet ovenfor søkeren at søknadene var mottatt.

Totalt håndterer Finn.no rundt 20 000 jobbsøknader i uken. Omtrent to prosent av søknadene i perioden har ikke blitt håndtert på riktig måte.

Etter at feilen ble oppdaget gikk Finn.no i gang med en ryddejobb der alle arbeidsgivere ble kontaktet.

Rutinene har blitt gjennomgått slik at lignende feil ikke skal oppstå igjen, opplyser Kirkholm til DN.

– Vi er fryktelig lei oss for at vi har satt både kandidater og bedrifter i denne situasjonen, og skulle veldig gjerne ønske at det ikke hadde skjedd, sier hun.