Finsk internettkabel er kuttet

I dag tidlig ble det kjent at den undersjøiske C-Lion1-kabelen som går mellom Finland og Tyskland er brutt.

Det er det statseide finske selskapet Cinia som eier kabelen, skriver YLE. Årsaken til bruddet er ikke kjent, men arbeidet med å reparere den skal allerede være i gang.

Ifølge Supo, tilsvarende Politiets sikkerhetstjeneste i Norge, er det ikke uvanlig at undersjøiske kabler blir kuttet. De sier til YLE at den vanligste årsaken er kommersiell aktivitet som fiske eller oppankring.

Noe lignende skjedde i Østersjøen i oktober i fjor, da det kinesiske frakteskipet Newnew Polar Bear angivelig mistet et anker som traff Balticonnector-gasslinjen og parallelle kommunikasjonskabler.

Ekspert mistenker Russland

I et intervju med YLE sier Tapio Frantti, cybersikkerhetsforsker ved universitetet i Jyväskylä, at det er sannsynlig at kabelen er kuttet med overlegg.

Han mener at for eksempel Russland kan ha motiv, og at landet føler de har rett til å utføre sabotasje. Men å bevise at Russland står bak er vanskelig.

Den aktuelle kabelen har en kapasitet på 144 terabit per sekund, og er en av flere kommunikasjonskabler fra Finland til andre land. At kabelen falt ut skal ikke ha gitt noen merkbare konsekvenser for internettrafikken i Finland.