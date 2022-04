Finske departementer rammet av cyberangrep

Nettstedene til både forsvars- og utenriksdepartementer ble i formiddag utsatt for det som trolig er et distribuert tjenestenektangrep (DDoS). Dette skriver den finske avisen Ilta- Sanomat, som viser Twitter-meldinger fra departementene.

Har fått hjelp

I skrivende stund er det bare defmin.fi, altså nettstedet til det finske forsvarsdepartementet, som fortsatt er utilgjengelig. De to nettstedene til det finske utenriksdepartementet har nå blitt plassert bak DDoS-beskyttelsen til Cloudflare og er dermed tilgjengelige igjen. Dette førte til at det finske utenriksdepartementet klokken 12.13 kunne meddele at situasjonen var normalisert.

Angrepene ser ut til å ha skjedd like i forkant av at den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, skulle holde en tale for det finske parlamentet. Ingenting tyder på at overføringen av talen ble forstyrret.

Angrepene kan også være en reaksjon på Finlands potensielle søknad om Nato-medlemskap, noe som har blitt høyaktuelt etter Russlands invasjon av Ukraina.

Blokkert

Like etter at denne saken ble publisert, mottok Digi.no en melding fra Top10VPN om at nettstedet til Ilta-Sanomat har blitt blokker i Russland etter ordre fra den russiske generaladvokat. Top10VPN-tjenesten til britiske PrivacyCo vedlikeholder en oversikt over nettsteder som har blitt blokkert i Russland etter at invasjonen av Ukraina startet. Foreløpig er det 938 oppføringer på listen. Ingen av dem er norske.

Saken ble oppdatert klokken 13.26 med et avsnitt om at den finske nettavisen som siteres i denne saken, har blitt blokkert i Russland.