Fintech-sjefen vil la deg betale med en chip under huden

Skal det være en pils og en chip? Onsdag inviterte innovasjonshuset Epicenter Oslo til det de kaller «Chips'n'beer», der medlemmene i fikk anledning til å møtes og sette såkalte chip-implantater under huden.

Disse settes raskt og ikke helt smertefritt med en spesiell sprøyte, i huden mellom pekefingeren og tommelen.

Slike chipper er i praksis bare en enkel NFC-brikke som kan lagre 2 kilobyte med data og kommunisere med nærliggende enheter som mobiltelefoner, låser og andre dingser. Teknologien benyttes allerede i stor utstrekning av katter over hele verden, som bruker den til å bli gjenkjent og åpne katteluker. Likevel har mange mennesker fortsatt vært noe skeptisk til å putte teknologien inn i kroppen, noe som onsdagens arrangement skulle forsøke å bøte litt på.

Isabelle Ringnes benyttet anledningen til å få satt et chip-implantat i høyrehånda. Foto: Eirik Helland Urke

Betal med hånda

Det nystartede fintech-selskapet Astat er blant dem som har latt seg begeistre av teknologien, selv om den er relativt enkel og lite utbredt. CEO Axel Hunter forklarer:

– Vi bruker allerede biometri til betalinger, som retina og fingeravtrykk. Men fortsatt trengs det en fysisk enhet som en telefon eller et plastkort for å få det til å fungere. Med en chip kan dette komme nærmere og bli enklere, sier Axel Hunter til Digi.no.

Selskapet hans utvikler nå chip-betaling som en del av løsningen deres for enkle og effektive bedriftskontoer. I første omgang helt enkle betalinger uten autentisering, men etter hvert er ambisjonen å utvikle en fullverdig betalingsløsning.

Se intervjuet med Axel Hunder i videoen over.

Fintech-sjefen Axel Hunter er fornøyd etter å ha fått satt to chip-implantater. Foto: Eirik Helland Urke

Begrensede muligheter

Øvrige bruksområder for denne chippen er foreløpig ganske begrensede. Det er mulig å åpne enkelte dørlåser til for eksempel hus, jobb og treningssenter. RFID-teknologien gir en del muligheter til å koble seg på ulike adgangssystemer. Den kan kommunisere med mobiltelefonen og blinke med en LED-lampe – først og fremst et suverent partytriks.

Selv om 2 kilobyte med data er relativt lite, lover den svenske produsenten Dsruptive at all informasjonen vil være trygg i 50 år.

Passer på helsa

Om dagens implantater framstår ganske enkle, er det store ambisjoner for hva denne type teknologi kan brukes til i framtiden. Med flere sensorer, som for eksempel termometer, vil det bli mulig å overvåke helsetilstanden fortløpende på en helt annen måte enn i dag.

Slike sensorer vil nødvendigvis kreve nye implantater. Men allerede dagens chipper vil kunne brukes i større grad enn akkurat nå, etter hvert som ulike tilbydere måtte bestemme seg for å gjøre de nødvendige implementeringene. Dette gjelder ikke minst betalingsløsninger og ulike adgangssystemer.

For Epicenter Oslo var onsdagens arrangement en mulighet til å øke kjennskapen om teknologien og gjøre den tilgjengelig for sine medlemmer. Pågangen for implantater ble etter hvert så stor at arrangøren måtte si nei til flere som ønsket å få sprøytet inn chippen under huden. Derfor planlegges det allerede å arrangere flere sosiale eventer med drikke og chips.