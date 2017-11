Fire av ti avbryter kjøp i nettbutikker av sikkerhetsårsaker

Kommunikasjonsdirektør i Buypass, Janne Syversen. Bilde: Buypass

Fire av ti har avbrutt kjøp i nettbutikker fordi de ikke føler seg trygge på at sikkerheten er god nok. Det går frem av en fersk undersøkelse som Yougov har gjort på vegne av Buypass.

I den samme undersøkelsen går det også frem at ni av ti ønsker et synlig bevis på at nettbutikken er trygg.

– Netthandelen går glipp av mange salg fordi forbrukerne ikke føler seg helt trygge. Fire av ti har avbrutt kjøp av sikkerhetsårsaker. To av ti Nordmenn opplever at de er blitt lurt i forbindelse med netthandel. Derfor er god sikkerhet viktig å fremheve. Det er et konkurransefortrinn, sier kommunikasjonsdirektør i Buypass, Janne Syversen.

Halvparten av oss kjøper julegavene på nett

Undersøkelsen viser at halvparten av nordmenn har planer om å gjennomføre deler av julegaveinnkjøpene på nett. Hovedårsaken til dette er pris.

20 prosent skal handle 40 prosent eller mer av gavene på nett, og det er klær, elektronikk og bøker som er de mest populære gavene.

Ifølge en pressemelding fra hovedorganisasjonen Virke handler nordmenn i snitt for rundt 10.700 kroner hver desember. Men store deler – 45,7 prosent – av handelen foregår likevel i november.

Stoler mer på norske nettbutikker

Selv om mange er usikre på om det er trygt å handle i nettbutikkene, viser undersøkelsen at vi stort sett stoler mer på norske nettbutikker enn utenlandske. Åtte av ti svarer at de har tillit til norske nettbutikker, mens tilliten til utenlandske nettbutikker er på bare 36 prosent.

Syversen oppfordrer nettbutikkene til å fortelle på sine sider hva de har gjort for å beskytte persondetaljer og kortdata. Man bør også bruke sikkerhetsmekanismer som SSL-sertifikater og kryptere informasjon og kundedialog.