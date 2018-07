Fire timer etter at bankene gikk ned, hadde Evry fortsatt ikke rettet feilen: - Dette skal ikke skje

Evry sliter nok en gang med driftsoppgavene de skal forsyne norske banker med. Denne gangen er Sparebanken Møre, Sparebanken Sogn og Fjordane, og en rekke andre banker nede for telling. Kunder har hatt problemer med å logge inn i nett- og mobilbank siden fredag formiddag.

Oppdatert: Klokken 15.40 skal problemene være løst, opplyser selskapet.

– Vi veit førebels ikkje kor mange bankar som er råka. Men det er ustabilitet i systema no, seier kommunikasjonsdirektør Unni Strømstad i Evry til NRK.

Funnet feilen

Til digi.no sier kommunikasjonsdirektøren at selskapet har identifisert feilen, og at feilretting pågår for fullt.

Strømstad forteller at stormaskinene ikke er berørt.

– Vi har forsøkt flere forskjellige løsninger, og jeg vet at driftsteknikerne jobber med retting nå. Jeg kan ikke gi noe estimat for når systemene er oppe igjen.

– Dere kommer dere på beina før helgen?

– Vi håper at vi er oppe så snart som mulig, og beklager til alle kundene våre, sier kommunikasjonsdirektør Strømstad til digi.no.

Ikke løst etter fire timer

Bankene som er rammet skal ha fått den sure beskjeden i 11-tiden fredag.

Digitaldirektør Reiel Haugland i Sparebank Sogn og Fjordane sa da at de forventet at problemene ble løst innen kort tid.

Men den gang ei.

Fire timer etter kundene deres mistet tilgangen til nettbanken, er de fortsatt utestengt.

– Vi har ikke fått vite årsak eller når problemene vil være løst. Nettbanken er ustabil, men den egenutviklede mobilbanken vår fungerer godt, sier Haugland til digi.no

– Hva tenker du om at problemene ikke er løst etter fire timer?

– Vi har forventninger til Evry at de skal løse dette fort, og mener at dette ikke skal skje i det hele tatt. Vi har fortsatt respekt for at det kan tid å finne rotårsak.