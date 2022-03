Firefox under angrep. Sikkerhetsoppdatering er klar

Mozilla kom i helgen med en svært viktig sikkerhetsoppdateringer til nettleseren Firefox, samt i e-postklienten Thunderbird og nettleseren Focus. Oppdateringene fjerner to forskjellige nulldagssårbarheter som skal være brukt i faktiske angrep.

Begge de to sårbarhetene kan utnyttes via spesielt utformede webapplikasjoner. Under behandlingen av visse data skaper sårbarhetene en sårbar «use-after-free»-situasjon som kan utnyttes av angripere til å slippe ut av nettleserens sikkerhetssandkasse.

Det er det kinesiske sikkerhetsselskapet Qihoo 360 ATA som har varslet Mozilla om sårbarhetene.

De to sårbarhetene er fjernet i de følgende versjonene: