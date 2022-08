Fitbit fjerner muligheten til å synkronisere klokker med datamaskin

I oktober fjerner Fitbit muligheten for å synkronisere treningsklokkene sine med datamaskiner, det skriver 9toGoogle.com. For eiere av eldre Fitbit-enheter betyr det at man ikke lengre kan overføre musikk til klokka uten abonnement.

Synkroniseringsprogrammet til datamaskinen lar brukere koble Fitbit-enheten til datamaskinen via Bluetooth og hente ut data fra treningsklokka eller -armbåndet uten å koble til en mobil. På de amerikanske hjelpesidene til Fitbit skriver selskapet:

«13. oktober 2022 fjerner vi muligheten til å synkronisere din Fitbit-enhet med Fitbit Connect appen på din datamaskin. Last ned og bruk Fitbit-appen på telefonen din for å synkronisere enheten.»

Krever betaling for musikk

9toGoogle skriver at det nok er få som vil bli påvirket av selve synkroniseringen, men at musikksynkronisering også fjernes vil bli et større problem for flere brukere. I dag kan man nemlig overføre egen musikk over på enkelte fitbit-enheter.

Når Fitbit Connect nå blir borte 13. oktober vil også overføring av musikkfiler til klokka gå bort. Fitbit ber nå brukere av Fitbits musikkapp om å gå over til strømmetjenesten fra Deezer på klokkene. Dermed må brukere av klokkene gå fra å ha musikk gratis på klokka, til å måtte ha abonnement på 119 kroner måneden for å lytte til musikk med klokka.

Fitbits klokker støtter ikke bruk av strømmetjenester som Spotify og Youtube Music. Den støtten vil komme når Fitbit, som er eid av Google, etter hvert går over til Wear OS.