Flere flyselskaper fritatt fra elektronikkforbud på direkteflyvinger til USA

Forbudet mot å ta med elektroniske gjenstander som er større enn en smarttelefon i håndbagasjen på direkteflyginger til USA fra flere land i Midtøsten og Nord-Afrika, trådte i kraft i mars i år.

Det Dubai-baserte flyselskapet Emirates opplyser onsdag at de er fritatt fra det amerikanske forbudet. Selskapet skriver i en uttalelse at nye sikkerhetstiltak er på plass, og at forbudet er opphevet «med umiddelbar virkning».

Det tyrkiske nyhetsbyrået Dogan melder at også reisende med Turkish Airlines fra Istanbul til New York tidlig onsdag morgen kunne ta med seg større, elektroniske gjenstander i håndbagasjen.

På Twitter ønsker flyselskapet reisende velkommen om bord på flygingen til USA, og de ber dem «feste setebeltene og kose seg med sine egne elektroniske gjenstander», skriver CNN.

Nye sikkerhetstiltak er innført på Atatürk-flyplassen i Istanbul, som er den eneste flyplassen i Tyrkia med direkteflyginger til USA.

Søndag ble forbudet på flyginger fra Abu Dhabi opphevet, ettersom flyselskapet Etihad skal ha fått på plass nødvendige nye sikkerhetstiltak etterlyst av USA, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Saudi Arabian Airlines sier de håper å bli fritatt fra forbudet innen 19. juli.