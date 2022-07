Likevel er antallet alvorlige hendelser redusert sammenlignet med 2020, ifølge Direktoratet for høyere utdanning og kompetanses (HK-dir) årlige rapport, melder Khrono.

Risikoen for brudd på informasjonssikkerhet og krenkelser av personvernet er på omtrent samme nivå som i 2021. Rapporten viser også at arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern er styrket. At fremmede stater prøver å komme seg inn i systemene, skal være en av hovedutfordringene.

Ved NTNU i Trondheim opplever de 1500 dataangrep årlig, opplyser digital sikkerhetssjef Stian Husemoen ved NTNU til Khrono.

– En del av det vi opplever, er det vi kaller phishing-forsøk, altså svindel. Det vi frykter mest, er kryptovirus. Da kommer noen seg inn, krypterer innhold og krever løsepengevirus – gjerne store summer, sier Husemoen.

I rapporten fra HK-dir blir sektoren bedt om å være særlig oppmerksom på risikoen for løsepengevirus og statlig hacking.

– Dette er hendelser hvor skadevirkningene kan bli særlig store og sammensatte. Vi er også bekymret for alvorlige hendelser som følge av kompromitterte kontoer (innloggingsdata på avveie), skriver de.