Flere hundre tusen i inntektsforskjell mellom IT-folk i samme stillingstype

SSB vet hva vi tjener, og har delt oss inn i fire inntektsgrupper.

Ser vi på gruppen som tjener minst innenfor en av IT-stillingskategoriene, er det store forskjeller.

Ser vi bort fra lederlønninger, er forskjellene størst blant programvare- og apputviklere og designere.

IT-folk er i liten grad organisert, og lønnen fastsettes ofte gjennom personlige forhandlinger, ikke tariffavtaler eller forhåndsbestemte satser, viser blant annet en uformell undersøkelse Digi har gjennomført.

: Esben Johansen

For å få vite enda mer om hvor på lønnsskalaen du ligger, kan du ta Digis lønnskalkulator for å se hvordan du ligger an sammenlignet med andre i din IT-stillingskategori.

Birgit Abrahamsen er direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia. Hun mener at det er helt naturlig at det er lønnsforskjeller mellom personer i samme yrke.

– En programmerer er ikke bare en programmerer, men har ulik erfaring og kompetanse og som gjør han eller henne mer eller mindre attraktiv, sier Abrahamsen.

Større sprik i privat sektor

Hun peker også på at det er et relativt stort sprik mellom øvre og nedre kvartil i de aller fleste stillingskategorier i privat sektor.

– Dette har å gjøre med at lønnsfastsettelsen er individuell, og at ansvar og kompleksitet i stillingene kan variere mye, selv om titlene er de samme, sier Abrahamsen.

En tredje årsak til lønnsforskjellene hun trekker fram, er at bedrifters størrelse kan også ha betydning, slik at store og veletablerte bedrifter har bedre lønnsevne enn yngre og nyetablerte bedrifter.

IT-lønnen steg i 2020

I løpet av koronaåret 2020 gikk snittlønna opp for nesten alle de ulike IT-stillingskategoriene, Unntaket var dem som SSB kategoriserer som databasedesignere.

Fredrik Syversen i næringslivsorganisasjonen IKT-Norge uttalte da at det ikke var noe å si på oppgjøret.

– Da lønnsoppgjørene ble gjort i september og oktober, så verden lysere ut. Det kan kanskje tyde på at man var i rauseste laget. Det var ikke noe å si på oppgjøret, sa Syversen.