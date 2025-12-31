Flere kabelbrudd i Østersjøen – 14 sjøfolk tatt av politiet

Både finske og svenske myndigheter melder om kabelbrudd i Østersjøen. Finsk kystvakt har tatt beslag i skip som mistenkes for å stå bak.

Finske myndigheter har tatt et skip som mistenkes for å ha forårsaket brudd på en kommunikasjonskabel i Finskebukta.

Ifølge Svenska Yle er det en kabel for datakommunikasjon mellom Helsingfors og Tallinn i Estland som er påført skader. Dette skjedde i Estlands økonomiske sone. Samtidig er det oppdaget et dobbelt brudd på en fiberkabel mellom Sverige og Estland, ifølge svenske Post- och Telestyrelsen (PTS).

– Det er to kabler som har brudd mellom Finland og Estland, og en mellom Sverige og Estland som har to brudd, sier Anders Wallinder i PTS til Expressen.

Kabelen mellom Helsingfors og Tallinn er eid av finske Elisa, og det var de som meldte fra om skadene onsdag morgen.

14 anholdt

Skipet som den finske kystvakten har beslaglagt, hadde ankerkjettingen ute da det ble bordet.

Nyhetsbyrået Reuters melder at 14 av mannskapet er anholdt av politiet. De er russiske, georgiske, kasakhstanske og aserbajdsjanske av nasjonalitet.

Ifølge den finske avisen Iltalehti dreier det seg om lasteskipet Fitburg som seiler under flagg fra den karibiske øystaten Saint Vincent og Grenadinene.

Skipet ser ifølge Marine Traffic ut til å ha kommet fra St. Petersburg-området i Russland og har oppgitt at det var på vei til havnebyen Haifa i Israel.

Grovt skadeverk

Ifølge den finske avisa Hufvudstadsbladet etterforskes nå hendelsen av finsk politi som grovt skadeverk og mistanke om alvorlig forstyrrelse av post- og teletrafikk.

– Finland er forberedt på sikkerhetsutfordringer av ulikt slag, og vi svarer på dem etter behov, skriver president Alexander Stubb på X.

– Finske myndigheter fungerer, skriver statsminister Petteri Orpo på X. Han legger til at regjeringen følger saken nøye.

Avviste sak

I oktober avviste en finsk domstol saken mot tre sjømenn fra tankskipet Eagle S som forårsaket brudd på fem sjøkabler mellom Finland og Estland. Dette fordi tingretten i Helsingfors mente at de ikke har myndighet til å dømme de tre.

Skipets georgiske kaptein og to indiske styrmenn var anklaget for grov sabotasje.

Ifølge påtalemyndigheten slepte skipet ankeret langs havbunnen og kuttet kablene da det var på vei til Russland. Kapteinen fastholdt at dette skjedde ved et uhell.

Tråling og ankring

Det har de siste årene også vært flere andre kabelbrudd i Østersjøen, og flere har anklaget Russland for å drive hybrid krigføring.

FN-organisasjonen International Telecommunications Union (ITU) konkluderte imidlertid tidligere i år med at 80 prosent av alle registrerte kabelbrudd skyldes tråling og ankring.

Washington Post siterte «ledende tjenestemenn» i europeisk og amerikansk sikkerhetstjenester på at de mange kabelbruddene sannsynligvis skyldes maritime uhell framfor russisk sabotasje.