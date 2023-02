I siste kvartal falt andelen Disney+-abonnenter med 1 prosent til 168,1 millioner kunder, sammenlignet med de tre månedene før.

Analytikere spådde i forkant at selskapet ville se en nedgang. Tallene kom tirsdag og er Disneys første resultatrapport siden Bob Iger ble gjeninnsatt som administrerende direktør i november.

Samme dag varslet selskapet en omfattende omorganisering som vil føre til at 7000 mister jobben.

I 2021 ansatte Disney 190.000 mennesker over hele verden, hvorav 80 prosent var på heltid.

– Vi kommer til å ta en grundig titt på kostnadene for alt vi lager, både på TV og film. Det er fordi ting i en svært konkurransepreget verden rett og slett har blitt dyrere, sier Iger.

Iger trakk seg som administrerende direktør i 2020 etter nesten to tiår i ledelsen av det store selskapet. I fjor ble han hentet tilbake etter at styret avsatte etterkommeren Bob Chapek. Det var skuffet over Chapeks økonomistyring.