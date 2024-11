– Alle systemer som ble rammet av dette strømbruddet, er oppe og står igjen, sier Eiliv Flakne i Helseplattformen til Nidaros.

Han legger til at årsaken var et strømbrudd under et planlagt arbeid.

Problemet rammet særlig St. Olavs hospital i Trondheim, men førte også til at journalsystemet Helseplattformen gikk ned i hele Helse Midt-Norge.

Ifølge Adresseavisen rammet feilen også flere alarmtelefoner, blant annet mottaksteamalarm og slagalarm.

VG var først til å melde om at IT-plattformen Helseplattformen var nede i hele Helse Midt-Norge, som omfatter Møre og Romsdal og Trøndelag.