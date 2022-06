Det er ikke bare Cloudflare som har slitt med stabilitetsproblemer denne tirsdagen. Klokken 11.52 i dag skrev selskapet på Twitter at det etterforsker et problem hvor «noen kunder» opplever forsinkelser eller tilkoblingsproblemer når de forsøker å få tilgang til selskapets Exchange Online-tjenester.

Flere tjenester berørt

Noe senere, klokken 13.45, kom Microsoft med en separat melding om at flere av Microsoft 365-tjenestene opplever forsinkelser eller problemer knyttet til tilkobling eller søk.

Det er uklart om det er noen sammenheng mellom de to hendelsene, men i den hittil siste meldingen om Microsoft 365-statusen skriver Microsoft at selskapet har oppdaget at dets infrastruktur for trafikkstyring ikke funger som forventet. Selskapet skal ha lykkes med å omrute trafikken til en fungerende infrastruktur og ser at tilgjengeligheten forbedres.

Det er uklart om alle brukerne opplever det samme.

Ble kastet ut

Bleeping Computer, som har omtalt utilgjengeligheten, skriver at problemene har pågått i mange timer. Brukere skal ha opplevd å bli kastet ut etter at de har logget seg på, at e-post har blitt sittende fast i køen og ikke blitt levert, samt at noen ikke har fått tilgang til sine e-postboks i Exchange Online uavhengig av metoden de har forsøkt.

Brukere skal ha meldt om problemer knyttet til både Microsoft Teams, Sharepoint Online, Graph API og Universal Print. Det er få norske brukere som har meldt ifra på Downdetector om problemer med Teams.