Samtidig som Jens Stoltenberg ifølge TV 2 uttaler at Russland ikke viser tegn til å trappe ned konflikten, og isteden ser ut til å fortsette opprustningen, er mange store ukrainske nettsider under angrep.

Ars Technica kan melde at flere nettsteder i Ukraina har vært utilgjengelige siden tirsdag på grunn av DDoS-angrep.

Det ukrainske forsvardepartementets nettsider er nå oppe igjen, men bankene Privatbank og Oschadbank ennå er henholdsvis sabotert og utilgjengelig.

Også Ukrainas eget «cyberpoliti» var tirsdag under angrep, men har siden fått nettsidene sine på bena igjen.

DDoS-angrep

Et DDoS-angrep er et angrep som overbelaster en server med store mengder informasjon og forespørsler, slik at den «drukner» i oppgaver og ikke klarer å utføre jobben den skal gjøre. Slike angrep forårsaker i seg selv ikke noe varig skade, bortsett fra å gjøre nettstedet utilgjengelig så lenge angrepet pågår. Det er imidlertid relativt enkelt å utføre slike angrep, og det kan gjøres med selv begrensede ressurser.

Det er ingen bevis for at det er Russland som står bak DDoS-angrepene på ukrainske nettsteder, men myndighetene i Ukraina er tydelige på at de har sine mistanker.

Tirsdag ble følgende lagt ut på Facebook-profilen til Ukrainas senter for strategisk kommunikasjon og informasjonssikkerhet:

Foto: Skjermdump

«Also suffered attacks on the sites of the Ministry of Defense and the Armed Forces. It is no exception that the aggressor has succeeded in the tactics of small hoods, because most of his aggressive plans are not working.»

Russland nekter for å stå bak

– Vi vet ingenting. Som forventet fortsetter Ukraina å skylde på Russland for alt, sa Putins talsmann Dmitrij Peskov onsdag. Han la til at Russland ikke har noe å gjøre med angrepet, skriver NTB.

Tirsdagens dataangrep kom én måned etter at et annet angrep tok ned nettsider som tilhørte sentrale myndigheter. Bare timer etter dette angrepet kunngjorde Nato en samarbeidsavtale om cyberkrigføring med Kiev. EU uttalte også at de mobiliserte alle sine ressurser for å hjelpe Ukraina. Ukrainske myndigheter sa at dataskadene i januar var begrenset og valgte å ikke fordele skyld, heter det i NTBs melding.