Flere oppgaver flyttes ut av Direktoratet for e-helse Prosjektleder-ansvar flyttes fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett. – En presisering og en tydeliggjøring, sier direktør i Direktoratet for e-helse, Mariann Hornnes.

– Jeg tror man kan ha undervurdert hvor viktig felles arkitekturprinsipper, språk og standarder er, sier Mariann Hornnes. Foto: Marianne Gjessing