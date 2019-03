Flere Telenor-kunder har ikke internett

Telenor har slitt med tekniske problemer siden formiddag, og skriver på sine Facebook-sider at de er klar over problemene klokken 11.50 i dag.

Telegiganten skrev også på Twitter at de opplever tekniske problemer, samt la ved informasjon om deres alltid-på-nett garanti. Kunder kan dermed få kompensasjon dersom problemet vedvarer. Tweeten med link til garantien er nå blitt fjernet, og erstattet av denne:

OPPD. 13.45: Flere kunder har problemer med å komme på internett. For våre mobilkunder kan problemet løses av å slå på flymodus i mer enn 5 sekunder, for deretter å slå av flymodus igjen. Vi jobber med å løse feilen og beklager ulempene dette medfører — Telenor Norge nyheter (@TelenorN_presse) 15. mars 2019

Dersom du ikke kommer inn på internett og ønsker kompensasjon kan du trykke deg inn her og lese hvordan garantien fungerer.

På mobil skal det være en enkel løsning på problemet:

– For våre mobilkunder kan problemet løses ved å slå på flymodus i mer enn 5 sekunder, for deretter å slå av flymodus igjen, står det på Telenors Facebook-side.

Telenor bekrefter også at det er et problem å komme gjennom til dem på telefon, og forteller at de undersøker saken og vil oppdatere fortløpende med ny informasjon.

Flere kunder har rapportert om at en foreløpig løsning på problemet er å endre DNS-serveren til 8.8.8.8, som er Googles DNS-løsning.