Flere tusen norske studenter fikk personnumrene eksponert

Universitetet i Oslo beklager at et tidsskrift for jurister ble sendt til over 4.000 studenter med fødselsnummeret til mottakeren synlig ved navnet og adressen.

– Dette er et klart brudd på personopplysningstryggheten, og saken er alvorlig, slår Datatilsynet fast, ifølge NRK.

I en epost torsdag ble abonnentene gjort oppmerksom på at tidsskriftet var sendt ut til over 4.000 jusstudenter med fullt navn og adresse sammen med alle elleve sifre i personnummeret fullt synlig på baksiden. Universitetet i Oslo (UiO) er lei for det inntrufne.

– Det er selvfølgelig svært beklagelig, og vi tar dette på største alvor, sier avdelingsdirektør Hanna Ekeli ved avdeling for fagstøtte.

Studentene blir rådet til å følge med på om det blir gjort kredittsjekker i deres navn framover, i tilfelle noen forsøker å misbruke fødselsnummeret deres på noen måte. De blir også rådet til å stryke over fødselsnummeret på magasinet de fikk i posten.