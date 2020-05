Flertallet positive til app for smittesporing – ved frivillighet

Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av forskningsavdelingen i Telenor.

– En tydelig forklaring av hensikten med datainnsamlingen og om hva den enkelte skal få igjen for å dele sine data, har mye å si for holdningene til appen, sier Ole Christian Wasenden, som både er tilknyttet Telenors forskningsavdeling og Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Undersøkelsen viser en høy tillit til helsemyndighetene i Norge – 87 prosent svarer at de har det. Den indikerer også stor aksept for de grepene norske myndigheter har gjort så langt.

Hovedbildet i undersøkelsen er at svært mange er bekymret for personvern knyttet til sitt digitale liv, mens langt færre har et høyt kunnskapsnivå om digitalt personvern. Videre viser den at de som har mye kunnskap om digitalt personvern, er mer negative til en smittesporingsapp enn dem med et lavt kunnskapsnivå om digitalt personvern.

Telenors forskere understreker at funnene ikke danner grunnlag for å si at appen Smittestopp er den riktige.