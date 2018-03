Flygigant flytter 130 000 ansatte fra Microsoft Office til Googles G Suite

Googles konkurrent til Microsofts Office 365 – G Suite – begynner å få fotfeste også blant de virkelig store kundene. Denne uken har det blitt kjent at Airbus skal flytte hele arbeidsstokken – 130 000 ansatte, over på G Suite. Google har mange G Suite-kunder fra før, men i stor grad dreier dette seg små og mellomstore bedrifter – riktignok etter amerikansk målestokk.

Airbus kommer med dette til å være blant de europeiske selskapene som har aller fleste G Suite-brukere.

Skal finne nye måter å jobbe på

Til The Register sier CIO Luc Hennekens i Airbus at målet med overgangen er å få avdelingene i selskapet, som befinner seg i flere land, til å jobbe mer effektivt sammen. Alt i alt skal dette bidra til at selskapet raskere kan bringe nye produkter på markedet.

– Kostnaden var absolutt ikke driveren for dette. Dersom det hadde vært begrunnelsen, ville ikke CEO Tom Enders ha vært interessert i dette. Driveren var derimot bedre samarbeid og smidighet framfor noen kortsiktige kostnadsbesparelser, sier Hennekens til The Register.

Til nå har Airbus brukt den tradisjonelle Office-pakken. Selskapet skal i forbindelse med denne anskaffelsesrunden også ha vurdert Office 365, men valgte den bort fordi selskapet mener at G Suite i større grad er bygget fra bunnen av for samarbeid.

– Vi ønsker at folkene fundamentalt revurderer hvordan de jobber og at de beveger seg vekk fra de gamle arbeidsrutinene, slik som å sende rundt millioner av eposter, sier Hennekens.

– Det er mye enklere å oppnå dette med et verktøy som, helt fra planleggingsstadiet, radikalt bryter med gamle arbeidsmåter og konsepter, framfor å jobbe med et verktøy (Office 365) som er et trinn opp, men fortsatt på mange måter er det vi har brukt i fortiden.

Ulike behov

Det er uklart når Airbus skal starte migreringen, men det er ventet at det vil ta omtrent 18 måneder å fullføre den. I tillegg til de Airbus-ansatte som bruker Microsofts Office-verktøy i dag, skal også 40 000 som jobber på gulvet i verkstedene, gjøres til «digitaliserte» medarbeidere.

Et betydelig antall ansatte fra ulike deler av virksomheten skal bidra til overgangen, slik at den kan tilpasses de svært forskjellige behovene selskapets ulike avdelinger har i hverdagen.

I kommentarfeltet til The Register-artikkelen er det flere som peker på at G Suite mangler mye tradisjonell funksjonalitet som Microsoft Office-verktøyene kan tilby. Spesielt gjelder dette Excel. Men mye at debatten framstår som en kamp mellom fanklubbmedlemmer som slår hverandre i hodet med antagelser og mangelfulle påstander.