Digitaliseringsprisen

Folkehelse­instituttet er årets vinner av Digitaliserings­prisen

FHI stakk av med prisen for sitt meldingssystem for smittsomme sykdommer. Løsningen har vært avgjørende for å få kontroll på pandemien, mener Digitaliseringsdirektoratet, som delte ut prisen på dagens digitaliseringskonferanse.