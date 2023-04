For 50 år siden tok han tidenes første håndholdte mobilsamtale

Mandag denne uken var en merkedag for moderne mobiltelefoni. Da var det 50 år siden Martin Cooper, som den gang var sjef for systemdivisjonen til Motorola, sto på utsiden av New York Hilton på Sixth Avenue og gjennomførte verdens første offentlige oppringning med en håndholdt mobiltelefon.

Håndsettet som ble brukt denne dagen, 3. april 1973, var en tidlig prototyp av verdens første kommersielt tilgjengelige mobilhåndsett, Motorola Dynatac 8000x, som kom i salg i mars 1983. Cooper anses som oppfinneren av det mobile håndsettet. Han og prototypen er avbildet i toppen av saken, samt i videoen nedenfor.

Prototypen skal ha veid omkring en kilo, noe som var blitt redusert til 780 gram da Dynatac kom på markedet ti år senere, med en prislapp på 3995 dollar. Den skal ha hatt en standbykapasitet på åtte timer, en taletid på 30 minutter og mulighet til å huske 30 telefonnumre.

Det er likevel ikke slik at det ikke fantes mobiltelefoni før denne datoen. Også i Norge hadde man kunnet ringe «trådløst» i flere år før dette, ved hjelp av VHF-mobiltelefontjenesten Offentlig Landmobil Telefoni (OLT), som ble lansert i 1966.

Det første kommersielt drevne mobiltelefonnettverket for private abonnenter ble ifølge Ericsson åpnet av AT&T og partnerselskapet Southwestern Bell i St. Louis, Missouri, 17. juni 1946. Nettverket hadde fra starten av seks kanaler i 150 MHz-båndet, men dette skal ha blitt redusert til tre på grunn av interferens. Systemet var manuelt svitsjet.

Tjenesten ble kalt for MTS (Mobile Telephone Service), og innen utgangen av 1946 var den blitt lansert i 25 amerikanske byer. Selve telefonene ble produserte av Motorola, mens de ble installert av Bell.

Videoen nedenfor er en reklamefilm fra 1980-tallet for Motorola Dynatac. I denne fortelles det at det på det daværende tidspunktet bare var i bruk noen få tusen mobiltelefonen i bruk, men at dette antallet var ventet å vokse kraftig i de kommende årene.