Forbrukerrådet: Elendig sikkerhet i GPS-klokker for barn

Sammen med sikkerhetsselskapet Mnemonic har Forbrukerrådet testet GPS-klokkene Gator 2, Tinitell, Viksfjord og Xplora. Tinitell kommer gjennomgående bedre ut enn de andre klokkene, mens det hos de tre andre er avdekket en rekke alvorlige sikkerhetsproblemer.

Det gjelder særlig Gator 2 og Viksfjord, som Forbrukerrådet mener ikke er godt sikret mot kontoovertakelse fra fremmede. Ifølge testen kan man med enkle grep ta kontroll over klokkene for å spore, avlytte og kommunisere med barnet.

I tillegg får alle de tre utsatte klokkene og enkelte av appene som er knyttet til dem, stryk på det meste som omhandler personvern og brukervilkår.

Forbrukerrådet har klaget selskapene inn til Datatilsynet og Forbrukerombudet for brudd på personopplysningsloven og markedsføringsloven. Forbrukerminister Solveig Horne (Frp), betegner funnene som «sterkt urovekkende».

– Ikke minst fordi dette er produkter rettet mot barn, sier hun, og lover at dette skal bli et viktig tema i forbrukerpolitikken framover.

Produsentene av klokkene er allerede varslet om funnene. Gator sier de har sluttet å selge Gator 2 og tilbyr alle som har kjøpt denne modellen en ny Gator 3 som kompensasjon. Xplora-distributør PepCall sier de har utbedret feilen på sine klokker, mens Viksfjord sier enkelte av klokkene fortsatt er sårbare.

–Vi har rettet opp i de to sårbarhetene som ble funnet. En liten gruppe kunder har fremdeles sårbare klokker. Vi har sendt disse kundene en epost, slik at vi kan få lukket sårbarheten, sier Thomas Mathiesen i GPS for barn, som selger Viksfjord-klokkene, til Aftenposten.