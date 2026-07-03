Forbrukerrådet: Forbud mot smartbriller bør utredes

SV-leder Kirsti Bergstø og KI-forsker Inga Strümke har tidligere tatt til orde for et forbud mot KI-brillene fra Meta.

Til Klassekampen sier fagdirektøren at han ønsker regjeringen på banen for å klargjøre mulighetene for bedre regulering av teknologien.

Forbrukerrådet har tidligere ønsket at regjeringen skal komme med et nasjonalt forbud mot kommersiell ansiktsgjenkjenning.

Myrstad vil ha en styrket tilsynsstruktur for at vi lettere skal kunne ta stilling, for eksempel når produkter som dette kommer på markedet.

– Ikke minst bør man utrede et forbud mot både smartbrillene og denne typen ansiktsgjenkjenning snarest, sier han.

Myrstad mener også brillebutikkene har et tydelig ansvar, siden et forbud kan ta lang tid å få på plass.

– På samme måte som vi forventer at en leketøysbutikk ikke selger utrygge produkter til barn, har brillebutikkene åpenbart et ansvar her, sier fagdirektøren.