Forbrukerrådet krever tiltak: – Uholdbart at opplysninger om så mange forbrukere er på avveie Forbrukerrådet har satt ned tre krav. De vil gjøre det lettere for forbrukere å sperre for kredittsjekk.

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet har satt ned tre krav i lys av lekkasjen der 3,3 millioner fødselsnummer, navn og adresser kom på avveie. Foto: John Trygve Tollefsen