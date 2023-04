Forbrukerrådet: Nintendo må reparere defekte Nintendo Switch-kontrollere gratis og på livstid

Bakgrunnen er en gigantisk klagesak, hvor EU-kommisjonen fikk 25.000 klager fra forbrukere i hele Europa. 1600 av dem var nordmenn.

– Samtlige hadde opplevd såkalt «drift» på sine «Joy Cons»-kontrollere, som betyr at en feil på kontrollen gjør at karakterer på skjermen beveger seg uten at spilleren selv ønsker det. Klagene fra forbrukerne viste at nærmere 88 prosent av kontrollene som gikk i stykker, feilet så raskt som under 2 år etter kjøp, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

Takker nordmenn

Forbrukerorganisasjonene i Europa mistenkte «planlagt foreldelse», nemlig at et produkt produseres og selges av så lav kvalitet, eller med innebygde feil, at det er dømt å gå i stykker innenfor en kort tidsramme.

– Vi opplevde og at Nintendo var lite villige til å reparere eller erstatte produktene. Mange forbrukere måtte derfor punge ut for nye, dyre kontroller – til tross for at feilen var svært utbredt og velkjent, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Nå takker Forbrukerrådet alle nordmenn som har bidratt med sine vitnesbyrd.

– Disse klagene var helt avgjørende for at saken skulle få et så godt utfall, sier Iversen.

Kan kreve dem reparert

Nintendo har nå måttet binde seg til å reparere alle Joy Cons som lider av driftsproblemer, og det gjelder på livstid, opplyser Forbrukerrådet.

– Forbrukerne får reparert produktene sine gratis, og det er selvfølgelig flott. Men Nintendo kan fortsatt selge kontrollerne med den eksisterende feilen. Så et dårlig og lite holdbart produkt fortsetter dermed å produseres og tillates på markedet, forteller Iversen.

Han sier at folk som har slike kontrollere, kan ta dem med til butikken hvor de kjøpte dem og kreve å få utbedret feilen gratis.

– Vis gjerne til pressemeldingen vår, sier han.