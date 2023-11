Den siste uken har norske Facebook-brukere fått opp et varsel når de logger inn på sin Facebook. Der blir man bedt om å samtykke til at Meta fortsatt kan bruke personopplysninger til markedsføringsformål eller man blir spurt om man vil betale for å slippe.

Dette er ren utpressing, mener fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

– Meta skal ikke kunne ta betalt for å sikre forbrukere grunnleggende rettigheter, slik som personvern, sier han.

– Mange er avhengige av Facebook og Instagram for å organisere livet sitt og holde kontakten med venner, og det finnes i realiteten ingen fullverdige alternativer. Det vet selvfølgelig Meta når de nå tvinger brukerne til å velge.

Forbrukerrådet tror ikke at Meta gjør dette for å få flest mulig til å betale, men heller for å kunne vise til at folk har fått et valg og «samtykket» til fortsatt overvåking.

– Vi ville tenkt oss to ganger om før vi valgte å betale. Betalingsløsningen gjør at du slipper reklame, men Meta kommer ikke med noen lovnader om at de vil slutte å overvåke deg og hva du gjør på nett, sier Myrstad.

NTB har bedt Meta om en kommentar til saken, men har foreløpig ikke fått noe svar.