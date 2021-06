Forbrukerrådet vil forby overvåkingsbasert markedsføring

– Selv om det kan være fordeler med persontilpassede tjenester, ønsker de færreste av oss å bli overvåket på nett eller motta reklame som er basert på denne informasjonen. Dette samsvarer med lignende undersøkelser i Europa og er et viktig signal til myndighetene som nå ser på hvordan internett skal reguleres, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Ifølge Forbrukerrådet har EU-parlamentet, det europeiske datatilsynet og en rekke forbruker- og menneskerettsorganisasjoner i USA også tatt til orde for at overvåkingsbasert markedsføring bør fases ut og forbys.

– Et forbud vil også legge grunnlaget for et mer gjennomsiktig annonsemarked, hvor det blir mindre behov for å dele inntektene med tredjeparter, slik som datameglere. Det gjør at annonsører og innholdsleverandører får økt kontroll og beholder en større del av kaka selv, sier Blyverket.

Overvåkingsbasert markedsføring har en rekke negative konsekvenser, ifølge en rapport fra rådet. Det pekes blant annet på manipulering, diskriminering, feilinformasjon, undergraving av konkurranse, sikkerhetsrisiko og brudd på personvernet.