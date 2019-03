Forbrukertilsynet ber Apple og Google tydeliggjøre hvordan personopplysninger brukes

Forbrukermyndighetene har sendt et brev til de to teknologigigantene, hvor de ber Apple og Google om å gjøre endringer i app-butikkene slik at tilbyderne kan gi bedre informasjon.

Initiativet koordineres av Nederland og Norge.

– Hvis en app er designet for å samle inn og tjene penger på opplysninger om oss, skal vi ha klar og tydelig informasjon om dette, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Bakgrunnen for brevet er en tilsynsaksjon om forbrukerdata som Forbrukertilsynet koordinerte i 2018.

Da undersøkte de avtalevilkår i International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) og fant at informasjon om hvordan appene samlet inn og behandlet personopplysninger ofte ble gjemt bort i lange personvernerklæringer, flere klikk unna der man laster ned appene.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er positiv til Forbrukertilsynets krav. Han mener det i dag er vanskelig for forbrukere å ta stilling til hvilke personopplysninger appene henter inn og sier Apple og Google bør ta et større ansvar for å informere om personvernet i appene.

– Det kan ikke forventes at forbrukerne skal gå inn på hjemmesiden til den enkelte app, og lese lange personvernerklæringer før de tar dem i bruk, sier Ropstad.