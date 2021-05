Forbrukertilsynet får Google til å forenkle kronglete personvernerklæringer i apper

Ledet aksjon mot Google og Apple

Forbrukertilsynet ledet i 2018 en tilsynsaksjon om forbrukerdata og avtalevilkår sammen med forbrukervernmyndighetene i Nederland og Storbritannia. Aksjonen viste at informasjon om appers innsamling og behandling av personopplysninger ofte er gjemt bort i lange personvernerklæringer, flere klikk unna der man laster ned appene.

På bakgrunn av funnene bad forbrukermyndigheter i 27 land Google og Apple om å gjøre endringer i sine app-butikker.

Apple gjorde endringene de ble bedt om allerede i fjor, mens Google nå varsler endringer i sin app-butikk.

Frist til 2022

– Hvis en app er laget for å samle inn og tjene penger på opplysninger om oss, så skal vi ha klar og tydelig informasjon om dette, fortsetter Rønningen.

Selv om Google annonserer endringene nå, får app-utviklerne god tid til å forberede seg. I henhold til den foreløpige planen får utviklerne i fjerde kvartal i år mulighet til fylle ut deklarasjonen i Google Play Console. I første kvartal av 2022 begynner informasjonen å bli tilgjengelig for brukerne, men det er først om et års tid – i andre kvartal av 2022 – at deklarasjonen blir obligatorisk for alle nye og oppdaterte apper.

Google har ikke oppgitt om det på sikt vil bli gjort tiltak mot apper i Google Play som fortsatt er tilgjengelige, men ikke lenger oppdateres, men ifølge Forbrukertilsynet vil de nye retningslinjene gjelde alle nye og eksisterende apper.

Det er tydelig at Google har tatt denne beslutningen svært nylig, for det er fortsatt mye som ikke er klart, inkludert de endelige retningslinjene for hvordan det hele skal fungere. Dette skal spikres i løpet av neste kvartal.