Forbud mot politisk reklame på Facebook kan komme til Norge

– Når EU har vurdert dette som EØS-relevant, vil det bli foreslått for innlemmelse i EØS. Da er hovedregelen at vi veldig sjelden sier nei, sier jussprofessor Finn Arnesen til Klassekampen.

Arnesen anser det som svært sannsynlig at EUs nye regler om åpenhet og målretting av politisk reklame vil bli gjeldende i Norge. Reglene har allerede ført til at Meta og Google tidligere har varslet forbud mot politisk reklame på sine plattformer i EU.

Jurist Maka Alsandia, som forsker på politisk reklame i sosiale medier, mener det er behov for regulering. Likevel advarer hun også om mulige negative konsekvenser.

– Metas tilbaketrekning fra politisk annonsering viser at reglene kan føre til mindre åpenhet – ikke mer. Politisk reklame kan enkelt flytte seg til kanaler som er enda vanskeligere å regulere, sier hun.

Sander Landmark fra kommunikasjonsbyrået Try tror partiene vil endre strategi hvis forbudet kommer.

– Får de ikke lenger anledning til å drive med annonsering i sosiale medier, vil det allikevel være vanskelig å ignorere kanalene, fordi dekningen og engasjementet er høyt, særlig blant unge velgere, sier han.

Norske politiske partier har brukt 5,4 millioner kroner på annonsering på Facebook og Instagram de siste 90 dagene, ifølge tall Klassekampen har hentet inn.