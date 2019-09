Forlater Telia for å bli kommunikasjonssjef i Data Respons

Sebastian Eidem (35) forlater jobben som kommunikasjonssjef i Telia til fordel for en ny karriere som direktør i Data Respons.

– Selskapet er en norsk suksesshistorie, men en litt uslepen diamant når det kommer til kjennskap. Selskapet kan skryte av IT-spesialister i verdensklasse, og av folk som er ledende på programvare og teknologi knyttet til tingenes Internett. Min jobb blir å gjøre den historien kjent for flere, sier Eidem i en pressemelding.

Data Respons har 1300 ansatte, og fikk i 2018 en omsetning på 1,5 milliarder kroner.

– Vi har lenge hatt en selskapsfilosofi som handler om å utvikle innovative løsninger for kundene våre. Nå som vi er blitt såpass store trengs det dedikerte ressurser til å ivareta selskapets kommunikasjon. En viktig jobb blir å forene den eksterne kommunikasjonen vår på tvers av både selskaper og land, og ikke minst bygge en ettertraktet merkevare med stor tiltrekningskraft, sier konsernsjef Kenneth Ragnvaldsen i Data Respons.

Eidem har bakgrunn fra PR-byrået Gambit HK, Forsvaret, Get og til slutt, i forbindelse med at Get ble kjøpt opp, Telia.

Nå skal han bygge opp en markeds- og kommunikasjonsavdeling hos Data Respons på tvers av det europeiske markedet.

– Jeg går løs på en internasjonal kommunikasjonsutfordring. Foreløpig går jeg til et mindre kommunikasjonsmiljø, men det er blant tingene som vil endre seg. Data Respons har jevnlig kjøpt opp nye selskaper, senest ett i Sverige og ett i Tyskland nå i sommer. Faglig sett er dette en kjempespennende utfordring, sier Eidem.