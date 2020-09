Arkivverket

Fornyer tungrodd metode for arkivering i staten: Skal spare 700 millioner og gjøre konsulenttjenester overflødige



Staten har brukt millioner på konsulenter for å levere inn arkiver i et gammeldags system. Konsulentene har samtidig tjent for mye på praksisen til å bidra til å effektivisere den, mener fagdirektør i Arkivverket. Konsulentselskap avviser påstanden.