Forskere: Ett skritt nærmere kvantekryptering og sikker kommunikasjon

Siden pandemien startet er det mange som har vent seg til fjernjobbing med blant annet videoplattformer som Zoom og Teams. Det har ført til «en betydelige økning» i nettangrep mot slike plattformer, sier en britiskledet forskergruppe, som sier de nå er nærmere en hackesikker løsning.

– Dette er et fremskritt i rett tid og kan føre til videosamtaler med sikkerhetstiltak som i praksis ikke lar seg hacke, basert på kvantefysikk, sier forskerne om arbeidet som er publisert i Science Advances.

Lederen for gruppen sier arbeidet er basert på noe Albert Einstein kalte «spøkelseshandlinger på avstand» da han beskrev kvantesammenfiltring. Det innebærer at to kvantepartikler opptrer som én enhet, selv om det er stor avstand mellom dem. Dermed kan observasjoner ett sted brukes til å si noe om hva som skjer på det andre stedet, noe forskerne vil utnytte i kommunikasjon.

Prosjektet er EU-støttet og en del av et britisk milliardprogram for å «utnytte kvantefysiske prinsipper for utvikling av sikker kommunikasjonsteknologi og tjenester». Kvantefysikken handler om de aller minste partiklene alt rundt oss er bygget opp av.