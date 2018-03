Forskere fant barneporno i Bitcoins underliggende blokkjede

Tyske forskere har oppdaget at ukjente personer bruker bitcoins underliggende blokkjede til å lagre og linke til barneporno. Det skriver The Guardian, og viser til en rapport fra forskere ved RWTH Aachen University i Tyskland.

Blockchain, eller blokkjede på norsk, er som det fremgår av navnet en kjede av blokker. Blokkene inneholder informasjon om alle transaksjonene som er gjennomført, samt en kryptografisk hash av den forrige blokken, altså et slags fingeravtrykk. Det er denne hash-verdien som lenker de to blokkene sammen, og som gjør at det er umulig å fjerne eller endre informasjon i noen av de foregående blokkene i kjeden.

Det er imidlertid mulig å også inkludere annen informasjon enn selve transaksjonen, noe som brukes blant annet til å lagre informasjon om en bitcoin-handel, for eksempel hva som ble kjøpt. I tillegg kan man lagre andre typer data, som lenker til nettsteder eller filer.

– Bare det å være i besittelse av en blokkjede kan være ulovlig

Forskerne ved Aachen University fant ut at det ligger lagret rundt 1600 filer i bitcoins blokkjede. Minst åtte av filene inneholder seksuelt innhold, og tre av dem var av en slik art at de er ulovlige i de aller fleste land.

«To av dem er sikkerhetskopier av lister med lenker til barnepornografi, med 274 linker til nettsider, hvorav 142 refererer til tjenester som er skjult ved hjelp av Tor», skriver forskerne. Det er også et bilde som viser en ung kvinne som ifølge et online-forum skal være mindreårig.

Problemet er at om man skal mine bitcoin, eller sette opp en full bitcoin-node, så må hele blokkjeden til bitcoin lastes ned for å validere transaksjonene i blokkjeden. Skal du bare bruke bitcoin, ikke utvinne dem selv, trenger du ikke det.

«Siden alle blokkjede-data lastes ned og lagres av brukerne, så er de ansvarlige for alt tvilsomt innhold som legges til i blokkjeden av andre. Det betyr at det vil være ulovlig å delta i blokkjede-baserte systemer så snart de inneholder ulovlig innhold», skriver forskerne.

De skriver videre at selv om det meste av det som ligger i blokkjeden er harmløst, hender det fra tid til annen at tvilsomt innhold legges inn i blokkjeden. De mener derfor at fremtidige blokkjeder må designes slik at de proaktivt håndterer støtende innhold.

Interpol advarte i 2015

Også andre typer data kan skjules i blokkjedene, som for eksempel skadevare, sensitive personlige data eller politisk sensitivt innhold. Allerede i 2015 advarte Interpol mot at både skadevare og barneporno kunne injiseres i blokkjeder, uten noen måte å fjerne det på igjen senere.

Men det er altså først nå at forskere har funnet ut at slikt innhold faktisk eksisterer i bitcoins blokkjede. Du kan lese hele rapporten her.

