Forskere har klart å lage plastfiber med høy ytelse

Fiberoptikk lagd av polymer (plast) i stedet for glass er ingen nyhet. Plastisk optisk fiber (POF) har visse fordeler ved at kablene tåler mer, de kan bøyes uten å knekke.

Ulempen er at plast er en mye dårligere databærer. Årsaken er fysikkens lover. Lyset møter rett og slett mer motstand i plastpartiklene. Det betyr lavere rekkevidde og beskjeden fart.

Men nå har forskere ved Keio-universitetet i Tokyo klart å lage plastfiber som yter respektable 53 Gbps (gigabit per sekund) helt uten feilkorrigering, melder The Register.

Teknologien fungerer riktignok bare over korte avstander, det vil si noen titalls meter, ifølge nettstedet.

Forskerne ser for seg at plastfiberen har en framtid i datasentre, men også i høyhastighets kommunikasjon i biler, samt bruksområder innen helsesektoren, roboter med mer. Prestisjeuniversitetet kom med en kunngjøring før helgen (oversatt her).

Det oppgis at forskningsresultatene skal bli presentert i nærmere detaljer på den internasjonale POF 2021-konferansen i Kina i slutten av november.