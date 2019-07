Forskere: Internettkampanjer liten effekt på migranter

Forskere som har undersøkt myndighetenes kampanjer på sosiale medier for å hindre migranter i å søke seg til Norge, har avdekket at tiltakene har liten effekt.

Forskere fra Institutt for samfunnsforskning har undersøkt om norske myndigheters forsøk på å bremse strømmen av flyktninger som tar seg til Norge har hatt en effekt, skriver Klassekampen.

Men facebooksider på seks språk hadde liten effekt, viser resultatene som forsker Jan Paul Brekke og Audun Beyer har kommet fram til.

De to reiste til Sudan og snakker med personer på flukt fra Eritrea og Etiopia. Flyktningen fikk se videoer og annet informasjonsmateriell fra FN, Italia og Norge som blant annet viste hvor farlig det var å ta seg over Middelhavet til Europa.

– Få hadde sett kampanjene før, men de alle fleste sa at det her var kjent stoff. De hadde allerede dratt fra hjemlandet og visste om farene ved å reise. Dessuten hadde de stort nettverk som hadde fortalt om ferden over Middelhavet, sier Brekke til avisen.

Mens Italia informerte om farene ved å krysse Middelhavet, informerte norske myndigheter om strenge asylregler i Norge. Forskerne fikk til svar at mange flyktninger allerede hadde fått vite det av sitt sosiale nettverk.

Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim, har begrenset tiltro til undersøkelsene.

– Forskere som forsker på migrasjon er ofte på jakt etter et svar og finner det svaret de vil ha. Vi har fått informasjon om at den typen kampanjer har effekt fra tidligere. Det spørs hvem du spør, så vi tar ikke det så veldig tungt, sier Helgheim til avisen.