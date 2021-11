Forskere: Smartmobiler kan brukes til å finne skjulte spionkameraer

Moderne spionkameraer er både små og billige. I kinesiske nettbutikker kan slike kameraer med både Bluetooth- og wifi-støtte kjøpes for rundt ti dollar. De kan integreres i gjenstander, slik at bare den millimeter-store linsen er synlig. Selv på nært hold kan de være vanskelige å finne.

Dersom kameraene benytter trådløs kommunikasjon, kan de oppdages ved å analysere radiobølgene. Det finnes billig utstyr for slike oppgaver. Men det er ikke alle kameraer som kommuniserer trådløst, og da kommer slike detektorer til kort.

Men det finnes også løsninger som ikke avhenger av radiosignaler.

Møt LAPD

Fire forskere ved henholdsvis Yonsei University i Sør-Korea og National University of Singapore, har i et forskningsprosjekt utviklet et system de har kalt for LAPD. Det står for Laser-Assisted Photography Detection. Blant annet The Register har omtalt prosjektet, som er beskrevet i denne forskningsrapporten.

LAPD tar i bruk ToF-sensoren (Time of Flight) som finnes i en god del nyere smartmobiler. Denne sensoren bruker laser til å måle avstanden til objekter i omgivelsene. Utvidet virkelighet er blant de nåværende bruksområdene.

Dataene fra ToF-sensoren lagres typisk i et todimensjonalt dybdekart. Ifølge forskerne skjer dette med 16 bit per piksel, hvor de 13 lagrer dybden mål i millimeter, mens de tre siste representerer tiltroen til dataene.

Linsene avslører

Områder hvor tiltroen til dybdedataene er lav, er typisk assosiert med uventede refleksjoner med høy intensitet.

Det er dette som benyttes i LAPD-systemet. Linsene til spionkameraene reflekterer gjerne lys i betydelig større grad enn gjenstandene de typisk er integrert i.

For å gjøre systemet mer brukervennlig, må det også ha en tredimensjonal forståelse av rommet hvor brukeren befinner seg, slik det kan spore de skjulte kameraene også mens brukeren beveger seg. For å løse dette, har forskerne tatt i bruk Android-rammeverket for utvidet virkelighet, ARCore. Det brukes maskinlæring og datasyn for blant annet å luke ut falske positiver.

Høyere deteksjonsrate

Under en test av LAPD, tok forskerne i bruk 30 forskjellige, vilkårlig valgte gjenstander, blant annet en lekepistol, en wifi-ruter og en bordlampe.

I ni av disse gjenstanden installerte forskerne et OV2640-kamera. Lisensen benyttet enten eksisterende åpning i gjenstanden eller hull på 1,5 millimeter i diameter som forskerne hadde boret. I testen ble det benyttet tre ulike Galaxy-smartmobiler fra Samsung, S20+, S20 Ultra 5G, og Note 10+.

LAPD-systemet oppnådde et deteksjonsrate på 88,9 prosent. Med det blotte øye ble bare 46,0 prosent av kameraene funnet.

Forskerne testet også med en enhet som heter K18, som både kan detektere radiosignaler og refleksjonene fra skjulte kameralinser. Avhengig av teknikk, fant den opptil 62,3 prosent av kameraene.

Ikke feilfritt

Ingen av metodene er frie for falske positiver, men ifølge forskningsrapporten kom LAPD-systemet best ut med en rate på totalt 16,7 prosent. K18-enheten hadde en falsk positiv-rate på 26,9 prosent, mens raten med det blotte øye var på hele 54,9 prosent.

Til The Register antyder én av forskerne at kildekoden til LAPD kan bli offentliggjort på et senere tidspunkt. Det betyr at det kan komme flere apper med slik funksjonalitet, i alle fall til Android, hvor det finnes en del modeller som har ToF-sensor. Det samme har også flere nyere Iphone-modeller.