Forskere: – Statlige russiske aktører forsterker QAnon-bevegelsen

Statlige russiske organisasjoner spiller en økende rolle i å forsterke konspirasjonsteorier som fremmes av QAnon-bevegelsen, mener forskere som følger gruppa.

QAnon er en nettbasert, omfattende konspirasjonsteori som har fått medvind etter at koronapandemien rammet verden. Blant annet hevdes det i dette miljøet at USAs president Donald Trump motarbeides av en global elite, at eliten driver med rituelt barnemisbruk, og at koronaviruset er del av et komplott.

Forskere som gransker bevegelsen, sier til Reuters at det ikke var tegn til at Russland hadde noen rolle da teoriene først skjøt fart i 2017.

Men etter hvert som gruppa har vokst og konspirasjonsteoriene er blitt mer omfattende, med president Donald Trump som den evige helten som kjemper en misforstått kamp, har kontoer i sosiale medier som knyttes til den russiske trollfabrikken Internet Research Agency fattet interesse for den, ifølge forskerne.

Trollfabrikken sendte i 2019 et høyt antall Twitter-meldinger med emneknaggene #QAnon og slagordet #WWG1WGA (en forkortelse for Where We Go One, We Go All), ifølge analysesjef Melanie Smith i firmaet Graphika, som analyserer sosiale medier.

Nylig har også statlig støttede russiske medier som RT.com og Sputnik trappet opp dekningen av QAnon.

– De setter dette inn i en bredere fortelling, der temaet er «USA faller fra hverandre, se hvor stor splittelsen er», sier tidligere CIA-analytiker Cindy Otis.

Artiklene er ofte ikke direkte støttende, noen er til dels kritiske, men QAnon fremstilles som å fremme berettiget kritikk. Bevegelsens støttespillere har begynt å dele mer av innholdet fra disse kildene, ifølge Graphika.