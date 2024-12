Forskere tror skjermbruk kan gjøre gutta bedre i engelsk

Norske gutter gjør det stadig bedre i engelsk, og ved nasjonale prøver på 8. trinn gjør de det til og med bedre enn jentene, viser en ny studie fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Formålet med studien var å se på kjønnsforskjeller over tid i engelsk, sammenlignet med norsk.

Fra 2014 har guttene hatt en gradvis forbedring i engelsk og gjorde det til og med bedre enn jentene på de nasjonale prøvene i 8. trinn. Men på 10. trinn presterte jentene bedre enn guttene igjen.

I norsk presterte jentene betydelig bedre enn guttene både på nasjonale prøver og på 10. trinn.

– Forskjeller i gutter og jenters mediebruk kan muligens forklare kjønnsforskjellen vi fant i vår studie. Når de beveger seg inn i en verden der engelsk brukes mye, ser vi at de også lærer mye, sier Lisbeth M. Brevik, medforfatter av studien og professor i engelskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Kommuniserer mye på engelsk

Mange unge bruker ofte engelske begreper og kommuniserer mye på engelsk i fritiden, blant annet når de er på skjerm. Nasjonale resultater fra Ungdata viser at nesten to tredeler av guttene sier de spiller dataspill flere ganger i uken, mens kun et mindretall av jenter gjør det samme. Gutter rapporterer oftere enn jenter at de bruker engelsk når de spiller, er på Youtube eller ser på filmer og serier.

Brevik ser ikke bort fra at dette kan ha bidratt til bedre engelskferdigheter. Hun og de andre forskerne er for øvrig ikke bekymret for at mer bruk av engelsk og økt kompetanse der vil gå på bekostning av norskbruken.

– Har man positiv språkutvikling i ett språk, ser vi at det vil trekke andre språkferdigheter med seg, sier hun.

– Får virkelig vist seg fram

Hun sier noe av det viktigste å merke seg med studien, er at guttene kun gjør det bedre enn jentene på de nasjonale prøvene, der de testes på en annen måte enn ved eksamen og standpunkt i 10. klasse.

Ved eksamen og til standpunkt i engelsk blir elevene testet skriftlig og muntlig. Ved de nasjonale prøvene, der gutta gjør det bedre, blir kompetansen vurdert på en annen måte. Oppgavene tester lese- og lytteforståelse, ordforråd og begreper og grammatikk.

– Vi mener dette er vurderingsformer som gjør at guttene virkelig får vist fram kompetansen sin. Dette viser hvor viktig det er at de unge og deres kompetanse blir vurdert på veldig mange måter, sier Brevik.

Når guttene tilsynelatende er dårligere enn jentene igjen på 10. trinn, tror hun altså det kan handle mye om vurderingsform.

I studien er resultater fra nasjonale prøver i lesing og engelsk, samt muntlige og skriftlige eksamensresultater fra 2007 og til 2018 analysert for 1,1 millioner elever i Norge på barne- og ungdomstrinnet. Studien ble publisert i tidsskriftet Assessment in Education: Principles, Policy & Practice.