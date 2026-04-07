Forbrukerteknologi

Forskning: Bare 15 prosent opplever forbedret søvn med apper

46 prosent av de spurte i en norsk undersøkelse bruker søvnapper, men kun 15 prosent opplever at teknologien har gjort søvnen bedre.

Rundt 18 prosent dem som bruker søvnapper, fortalte at appene gjorde dem mer bekymret for søvnen. Illustrasjonsfoto: Colourbox
NTB
7. apr. 2026 - 07:07

Studien «Sleep in the age of technology: the use of sleep apps and perceived impact on sleep and sleep habits» er gjennomført ved Universitetet i Bergen.

Tusen voksne nordmenn har deltatt i undersøkelsen.

Forskerne fant ut at jakten på den perfekte søvnen faktisk kan ødelegge søvnen, skriver Dagbladet.

– Tegnene er at man blir rigid, tvangsmessig og overopptatt av søvn og gode søvnvaner, på en måte som går utover livskvaliteten, sier Ståle Pallesen, professor ved Institutt for samfunnspsykologi og en av forskerne bak studien.

– Vi vil råde folk til å lytte mer til egen kropp og hvorvidt de føler seg uthvilt etter søvnen, fremfor å basere seg på feedbacken fra disse appene, skriver Håkon Lundekvam Berge og Karl Erik Lundekvam, to av de andre forskerne, til Aftenposten.

Rundt 18 prosent dem som bruker søvnapper, fortalte at appene gjorde dem mer bekymret for søvnen. Ytterligere 14 prosent sa at bruken av en slik app får dem til å føle at det var noe galt med søvnen deres. Bare 2,3 prosent sa at søvnen deres faktisk ble dårligere, men her legger forskerne vekt på graden av bekymring.

Yngre voksne merket det mest, ifølge studien. Rundt 23 prosent av brukerne mellom 18 og 35 år sa at appene gjorde dem stresset over søvnen, mot bare 2,4 prosent av dem som var 66 år og eldre.

