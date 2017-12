Forskning: Dataspill holder hjernen rask

Dataspill kan hjelpe til med å holde hodet sunt og aktivt, viser kanadisk hjerneforskning.

– Vi fant ut at 3D-plattformspill gir vekst i hippocampus, skriver Gregory West, lektor i psykologi ved Université de Monetréal i en epost til det danske nettstedet Version2, og han tilføyer:

– Vi fant imidlertid også samtidig ut at musikkundervisningen også ga vekst, spesielt i de fremste delene av hjernen, der særlig evne til å fatte beslutninger ble forbedret.

Resultatene er gitt ut i en rapport, som har den overordnede konklusjonen at det sunneste for hjernen er at den blir brukt og lærer noe nytt.

Slik gjorde forskerne forsøket

Forskerne brukte data fra 33 personer i alderen 55-75 år. De ble delt inn i tre grupper, der over det neste halvår skulle fokusere på et bestemt område.

Den første gruppen på åtte personer ble satt til å spille det klassiske 3D-plattformspillet Super Mario 64.

Den andre gruppen på tolv personer fungerte som en aktiv kontrollgruppe, og de skulle lære å spiller piano gjennom undervisning via en datamaskin.

Den siste gruppen på tretten personer ble ikke satt til noe spesielt, men fungerte som en passiv kontrollgruppe.

Både før og etter testperioden ble deltakernes hjerner undersøkt, og den første gruppes hjerner (Mario-spillerne) hadde utviklet seg mest – spesielt når det gjelder korttidshukommelse.

– Begge treningsøvelsene har truffet og styrket ulike områder i hjernen, og det står i kontrast til den passive kontrollgruppen som faktisk mistet grå substans i hjernen i samme periode, skriver Gregory West, og konkluderer:

– Med andre ord: Å lære noe nytt når man er gammel, hjelper til med å bevare hjernen.

Betraktninger i forskningen

Rapporten forklarer at Super Mario 64 er et spill som er komplekst nok til at man ikke problemfritt kan sette seg ned og spille det, hvis man ikke har tidligere erfaring med dataspill.

Ett av kravene var derfor at spillerne ikke måtte ha for mye erfaring med dataspill, og rapporten tydeliggjør i den sammenheng at kabal og puzzle games ikke regnes som dataspill, selv om deltakerne har spilt dem.

Det skal bemerkes at da forskerne startet prosjektet var det 15 flere deltakere. Noen falt imidlertid fra underveis; to i den passive kontrollgruppen, to i musikkgruppen og hele elleve fra Mario-gruppen. Forskerne måtte derfor i siste øyeblikk finne flere testpersoner som var villige til å spille Mario til forsøket – slik at man til slutt kom opp i 8 som til slutt hadde gjennomført. Det fremgår ikke hvorfor så mange falt fra i nettopp den gruppen.

Artikkelen er levert av Version2.dk