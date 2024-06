Forskning: Generativ KI tror alle ikke-binære er like

Har du tips til meg?

Det er juni og stolthetsmåneden og jeg fordyper meg spesielt i LHBTQ+ miljøet innen IT-bransjen i Norge, og vil gjerne høre dine historier.

Har du tips til saker eller inspill som kan være nyttige for meg å vite om, ta kontakt med meg på e-post, telefon eller signal. Jeg tar imot tips eller bakgrunnsamtaler og gjør alt jeg kan for å sørge for at du skal føle deg trygg.



Jeg skriver om mye forskjellig innen IT og teknologi, men spesielt IT-sikkerhet, personvern, kunstig intelligens og innovasjon.

Tlf:(+47) 902 66 958

Signal(kryptert):oskar.07

e-post: oskar@digi.no

Threads/Instagram: @ogp93