27. nov
telekom
Første fly klart: SAS-flyene får skikkelig internett på Sola
Hele SAS-flåten får Starlink.
Nå skal alle SAS-fly får internett med Starlink.
Foto: Eirik Helland Urke
Eirik Helland Urke
– Journalist
21. nov. 2025 - 11:45
telekom
Utvikling
