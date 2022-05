Første nedgang i det vesteuropeiske PC-markedet på to år

Bortsett fra Apple opplevde alle de største PC-leverandørene nedgang i salget av PC-er til det vesteuropeiske markedet i årets første kvartal. Det går fram av en pressemelding fra Canalys.

Totalt falt leveransene med 3 prosent, drøyt 460.000 datamaskiner, sammenlignet med samme kvartal i 2021. Dette er først gang siden første kvartal 2020 at det har vært noen nedgang av betydning i PC-leveransene i denne regionen. I enkelte kvartaler de siste to årene har veksten vært helt oppe i 49 prosent. Dette gjør at leveransene fortsatt er betydelig høyere enn for to år siden.

Urolig marked

Canalys mener det er flere årsaker til nedgangen i årets første kvartal. Flaskehalser i leverandørkjedene, trusselen om resesjon og økende geopolitiske spenninger er blant disse.

Lenovo er fortsatt leverandøren med størst markedsandel, 26 prosent, og beholder denne til tross for nedgangen. HP er med sine 24 prosent ikke langt bak, men avstanden var enda mindre for et år siden. Dell opplever større nedgang, men beholder tredjeplassen og omtrent 14 prosent markedsandel.

PC-leveransene i Vest-Europa i 1. kvartal av 2022. Illustrasjon: Canalys

Apple har derimot opplevd en vekst på 15 prosent det siste året i det vesteuropeiske markedet, trolig på grunn av overgangen til nye, Arm-baserte prosessorer. Markedsandelen har økt fra 10 til 11 prosent.

Dette gjør at Apple for alvor har rykket fra Acer, som hadde 18 prosent nedgang i leveransene til dette markedet. Det førte til at markedsandelen falt fra 9 til 8 prosent.

For gruppen av mindre leverandører er leveransene temmelig stabile i perioden.

Totalt ble det levert knapt 15,8 millioner PC-er i Vest-Europa i forrige kvartal.

Fortsetter nedturen

Canalys har også lagt fram tall for det vesteuropeiske nettbrettmarkedet i den samme perioden. Det har lenge vært nedgang i salget av nettbrett globalt, og det samme gjaldt i Vest-Europa i forrige kvartal. Totalt falt leveransene med 22 prosent, ifølge Canalys.

Apple er den suverent største leverandøren, men taper denne gang markedsandeler – fra 48 til 46 prosent – fordi leveransene har falt med 25 prosent, altså raskere enn for markedet generelt. Ifølge Canalys har Apple oppgitt at nedgangen i større grad skyldes komponentmangel enn redusert etterspørsel.

Nettbrettmarkedet i Vest-Europa i 1. kvartal av 2022. Illustrasjon: Canalys

Samsung har i den samme perioden økt markedsandelen fra 14 til 19 prosent og opplevde en listen økning i etterspørselen. Lenovos leveranser falt med 19 prosent, men selskapet økte likevel markedsandelen fra 13 til 14 prosent.

Også Amazon oppnådde større markedsandel, opp fra 7 til 8 prosent, til tross for en nedgang i leveransene på 7 prosent.

Microsoft økte på sin side markedsandelen fra 2 til 3 prosent. Selskapet økte faktisk leveransene med rundt 1 prosent, noe som tilsvarer et par tusen enheter.

For de enda mindre leverandørene var det samlet sett bare sorgen. Leveransene fra disse falt med hele 48 prosent. Totalt hadde disse en markedsandel på 11 prosent i første kvartal i år, ned fra 16 prosent for et år siden.

Totalt ble det levert knapt 6,5 millioner nettbrett i forrige kvartal.