FØRSTEINNTRYKK: Google Home

Google satser som kjent mye på talestyring, og lanserte i fjor høst den kombinerte høyttaleren og taleassistenten Google Home. Dette er en direkte konkurrent til blant annet Amazon Echo.

Google Home er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge, men av ren nysgjerrighet har vi fått tak i en utgave fra USA – og prøvd den litt. I forbindelse med Google I/O-konferansen annonserte Google også en rekke nye funksjoner til Home – blant annet mulighet til å be den om å ringe opp telefonnummere i kontaktlista di.

Her er vårt førsteinntrykk.

Kun på engelsk – foreløpig

Home er foreløpig kun tilgjengelig på engelsk (USA og Storbritannia), men Google har annonsert at den vil lanseres i Canada, Australia, Frankrike, Tyskland og Japan i sommer. Norge er foreløpig ikke på lista.

Vi var derfor nysgjerrige på om produktet ville fungere i Norge, og ikke minst hva som vil fungere.

Selve enheten er forholdsvis liten: Den ser ut som en liten Bluetooth-høyttaler, og er 14,28 centimeter høy og 9,64 centimeter i diameter. Vekten er 477 gram. Det eksemplaret vi fikk tak i i USA kommer naturlig nok med amerikansk strømforsyning, men i likhet med de fleste andre strømforsyninger støtter den fra 100-240 volt – så du trenger kun en fysisk overgang for å få plugget strømforsyningen i stikkontakten. En slik overgang får du i en hvilken som helst velassortert elektrobutikk, eller på en flyplass.

Oppsettet er ganske rett frem.

Du kan ikke snakke norsk til Google Home ennå – men så lenge du ikke har noe imot å snakke engelsk fungerer Home helt fint i Norge, i hvert fall de fleste funksjoner. Du setter opp enheten ved å plugge den i stikkontakten og deretter laste ned og åpne Google Home-appen. Dette er den samme appen som brukes til å sette opp Chromecast. En stemme forteller deg hele tiden hva du skal gjøre – og oppsettet er gjort unna i en fei.

Hva kan den egentlig gjøre?

Du aktiverer Google Home ved å si "OK, Google" eller "Hey, Google". Du ser at den er i lyttemodus ved at fire fargede prikker begynner å rotere på toppen av enheten. Så er det bare å spørre den om det du lurer på, eller kommandere den til å utføre ulike oppgaver.

Google Home settes opp med den samme appen som du bruker for å sette opp Chromecast. Foto: Kurt Lekanger

Du kan for eksempel spørre om hvordan været er akkurat nå, eller hvordan det vil bli i morgen. Eller du kan spørre om hvor langt det er til månen eller hva smeltepunktet til gull er, be den regne ut noe («Hey, Google. What is the square root of 48?»), eller spørre om aksjekurser.

Via Home-appen kan du velge blant en rekke ulike nyhetskilder, og så kan du bare be Google Home-høyttaleren om å lese opp dagens viktigste nyheter for deg. Fra den samme appen kan du koble til ulike tjenester du bruker, for eksempel Netflix, HBO, Spotify eller Soundcloud. Da kan du for eksempel be Home om å starte avspilling av en bestemt artist eller spilleliste. Lydvolumet justerer du enten ved å bruke talekommandoer og be Home om å skru lyden opp eller ned (eller pause eller stoppe), eller ved å bruke touchkontroller på toppen av høyttaleren.

Har du en Chromecast kan disse lenkes sammen i appen, slik at du kan be Google Home om å starte avspilling av neste episode av en TV-serie på TV-en din. Vi ba om å få se noen morsomme kattevideoer («OK, Google. Play some funny cat videos»), og da startet automatisk avspilling av tilfeldige kattevideoer på TV-en (via Chromecast). Lykke!

Det er mulig å skru av mikrofonen hvis du ikke ønsker at Google Home skal lytte hele tiden. Foto: Kurt Lekanger

En funksjon som ble lansert på Google I/O er handsfree-samtaler. Den lar deg ringe til et hvilket som helst telefonnummer gratis, ved å rett og slett be Google Home om å ringe for deg. Dette er en lignende funksjon som Amazon har lansert nylig for Echo. Telefonsamtaler fungerer imidlertid kun i USA og Canada.

Den er også en vekkeklokke, så du kan be Home om å vekke deg om morgenen.

Styr lyset eller robotstøvsugeren

I likhet med Amazon Echo kan også Home styre ulike apparater i huset. Dette setter du også opp i Home-appen. Her kan du legge til for eksempel enheter fra SmartThings, Nest (bl.a. røykvarslere og termostater), Philips Hue (smart-lyspærer) og iDevices (elektroniske steketermometere og strømstyring). Du kan også fjernstyre robotstøvsugere fra iRobot. Listen er ganske lang. Ved å koble til tjenesten IFTTT (If this, then that) kan du kontrollere mange ulike nettjenester og smarthusprodukter ved å lese inn en hvilken som helst forhåndsbestemt frase.

Via appen legger du inn nyhetskilder og kobler Google Home-enheten til kontoer du har hos ulike tjenester, eller til ulike smarthus-enheter.

En nyhet som ble presentert på Google I/O er at Home nå kan vise tilleggsinformasjon på en TV via Chromecast. Google Home kan på vanlig måte lese opp informasjon, for eksempel om avtaler i kalenderen din eller om hvordan været blir. Men i tillegg kan du nå altså få mer utfyllende informasjon opp på TV-en din.

Enkel å bruke

Vi prøvde Google Home bare et par dager, og førsteinntrykket er veldig godt. Enheten er enkel å bruke, og siden dette er Google «kjenner» den deg – noe som betyr at du antagelig får bedre og smartere resultater tilpasset deg. Den skal også kunne skille mellom ulike brukere ved å kjenne igjen stemmen.

Av og til er det ting som ikke fungerer helt perfekt på grunn av at du ikke befinner deg i USA, som for eksempel da vi bare spurte om hvordan været var. Selv om vi hadde lagt inn riktig hjemmeadresse, skjønte ikke enheten at vi var i Norge. Men spør du «what's the weather like in Oslo», får du svar.

Du kan selv velge hvor mye du vil gi Google Home tilgang til. Jo mer den vet om deg, jo bedre kan den hjelpe deg. Har den tilgang til kalenderen din kan du for eksempel be den om å legge til kalenderoppføringer, eller fortelle deg hvilke avtaler du har i dag eller på en bestemt dato.

For øvrig annonserte Google at det nå er mulig å bruke Home som en vanlig Bluetooth-høyttaler – noe som ikke var mulig fra starten.

