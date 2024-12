Forsvaret har gjennomført et satellittanrop til et kystvaktskip. Dermed er Norges største satellittprogram i bruk. Det melder Space Norway, som har levert Arktisk bredbånd operativt.

Da de to norske Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM)-satellittene ble skutt opp i august, var hovedmålet med oppskytingen å gi satellittbasert bredbånd til Forsvaret i Nordområdene.

Nå har Forsvaret tilgang til kommunikasjonstjenester i store områder, som til nå har manglet dekning.

– Stor betydning

I går markerte forsvarsminister Bjørn Arild gram at bredbåndet er tatt i bruk, ved å gjøre et satelittanrop til et norsk kystvaktskip fra Forsvarets satellittstasjon på Eggemoen.

– Bredbånd i Arktis vil få stor betydning for Forsvaret og for kommunikasjonsmulighetene våre i nordområdene. Det gjør at vi kan utøve effektiv kommando og kontroll i alle typer operasjoner helt opp til Nordpolen, sier sjef Cyberforsvaret, brigader Halvor Johansen ifølge pressemeldingen fra Space Norway.

Han kaller overleveringen av eierskapet en viktig milepæl, og skryter av samarbeidet med alle involverte.

– Stolte og glade

De to satellittene i programmet ble skutt opp på sensommeren, men arbeidet har vart i fem år.

Satellittene har, dersom oppskytningen fulgte opprinnelig planen, blitt satt av i 160 kilometer høyde, og deretter manøvrert seg inn i bane ved hjelp av egen motorkraft. Det tok trolig ti dager, og satellittene går i en høyelliptisk bane 44.000 kilometer over den nordlige og 8000 kilometer over den sørlige halvkule.

En av satellittene under testing i Northrop Grummans satellittproduksjonsanlegg i Dulles i Virginia tidlig i 2024. Foto: Space Norway

Nå har satellittene vært gjennom en periode med testing, og alt ser ifølge Space Norway bra ut. Dermed ser The Arctic Satellite Broadband Mission, ASBM-programmet blant venner, ut til å være i mål.

– Vi er både stolte og glade for å overlevere perfekt fungerende nyttelaster med antenner og tilhørende bakkesystem til det norske Forsvaret. Å levere denne kapasiteten til det norske Forsvaret er det viktigste rasjonale for ASBM-programmet, som er Norges største romprogram til nå. Ingen andre land har en slik løsning som den Forsvaret nå har fått, sier Kjell-Ove Skare, programdirektør i Space Norway.