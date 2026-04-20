Forsvaret testet smarttelefoner under Cold Response

Noe av poenget med å bruke smarttelefoner, er å bygge sambandsløsningen på teknologi som allerede er kjent for soldatene. Under Cold Response 26 har Forsvaret testet en ny kommunikasjonsløsning basert på Google Pixel smarttelefoner, ifølge en artikkel hos Forsvaret.

Forsvaret har snakket om bruk av mer eller mindre vanlige smarttelefoner som del av fremtidens samband i en årrekke, noe Digi har omtalt ved flere anledninger. Systemarkitekt Kennet Nomeland i Forsvarsmateriell viste fram to Samsung-mobiltelefoner for militært bruk under Arendalsuka i 2025.

Denne gang er det en løsning basert på Google Pixel smarttelefoner som har vært testet. Håpet er at dette vil gi et brukervennlig verktøy for militær kommunikasjon.

Forsvaret forteller at smarttelefonen er enkel å integrere med eksisterende utstyr som vest og hørselsvern. Dermed får soldatene moderne samband rett på kroppen. Foto: Magnus Horne/Forsvaret

Blant de første i verden

Sindre Føllesdal er produkteier i Team 5G ved CIS-regimentet i Cyberforsvaret og sier at dette kan bli det nye internsambandet i Forsvaret. Team 5G er en del av Mime, et program i regi av Forsvarsmateriell som skal modernisere IKT-systemene for taktisk ledelse i Forsvaret.

Han sier det norske forsvaret er blant av de første i verden med dette samarbeidet. Forsvaret har i samarbeid med Google utviklet en egen militær løsning med Google Pixel 10. Føllesdal sier flere andre land følger interessert med, blant andre Finland og Sverige.

Ved bruk av ulike sikkerhetsnivåer er det på sikt et mål å bruke en og samme enhet både på kontoret, privat og i felt.

Google Pixel 10 i militær bruk. Foto: Magnus Horne, Forsvaret

Lett tilgjengelig

Heimevernet skal fortsette testingen av løsningen fra Cold Reponse. De foreløpige tilbakemeldingene er at systemet fungerer godt i praksis og er enkelt å integrere med eksisterende utstyr som vest og hørselsvern.

Føllesdal sier at sikkerheten er meget godt ivaretatt når han konfronteres med at teknologien leveres av et amerikansk teknologiselskap. Han sier de har full kontroll på appene de bruker.

Mobilholder for Forsvarets vest, 3D-printet av FFI. Foto: Magnus Horne/Forsvaret

Som tidligere meldt her på Digi leverte de tre mobiloperatørene i Norge egne sikre skiver i mobilnettene under øvelsen. Dette gjør at alt som går til og fra Pixel-telefonene, aldri går via internett, men direkte til Forsvaret.

Forsvaret skriver i artikkelen at prosjektet er utviklet i samarbeid med både teknologiselskaper og mobiloperatører.

Prosjektet holdes frem som eksempel på hvordan sivilt-militært samarbeid kan gi raskere utvikling og lavere kostnader enn tradisjonelle løsninger. Teknologien kan også brukes av andre totalforsvarsaktører som politiet og nødetater.

Løsningen som er testet, kan i tillegg til mobilnett også bruke satellitt-nettverk og egne radionett.